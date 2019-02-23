Месси: В матче с Севильей Барселона вернулась на свой уровень

Нападающий Барселоны Лионель Месси поделился впечатлениями после победы над Севильей (4:2) в матче 25-го тура Ла Лиги.

"Все турниры для нас важны, мы не списываем себя со счетов ни в одном из них. Мы хотим достичь максимума в каждом турнире.

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Сегодня мы играли хорошо, и в итоге голы пришли. На этом стадионе всегда сложно побеждать, но мы провели отличный матч. Так случается, что мы не всегда можем показать хорошую игру. У нас был сложный период, но в этом матче мы вернулись на свой уровень.

Нет, мы еще не выиграли чемпионат Испании. У нас есть преимущество, но сегодняшняя победа была очень важна, чтобы мы смогли сохранить отрыв от оппонентов.

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Теперь нас ждет Кубок Испании, нам нужно побеждать, чтобы пройти дальше. В гостях с Реалом будет очень сложно, но мы хотим победить", – цитирует Месси El Chiringuito.