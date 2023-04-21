Как известно, летом у Лионеля Месси истекает контракт с ПСЖ. Барселона настроена вернуть свою легенду, пытаясь оптимизировать бюджет для зарплаты форварда. В последнее время информация о переходе Лео в Барсу раздается все активнее.

Барселона подготовила Месси первое предложение – "скромная" зарплата

Интригу подогрел Луис Суарес – еще один бывший нападающий "сине-гранатовых". Уругваец в Instagram опубликовал фото, на котором он и Месси празднуют забитый гол в ворота Депортиво. Игра в 2016 году завершилась победой Барсы 8:0, а Луис забил 4 гола.

"Назад", – коротко подписал фотографию Суарес, отметив Лео. Испанские СМИ сразу же подхватили тему, ведь уругваец с аргентинцем являются хорошими друзьями. При других обстоятельствах на это никто бы не обратил внимание, если бы не последние события с потенциальным возвращением Месси.

Похоже, Суарес это осознал (или получил указание от давнего друга не афишировать события). Позже Луис сменил пост, подписав фото: "Великолепные воспоминания. Я просто вспоминал старые времена".

Напомним, Месси и Суарес бок о бок защищали цвета Барселоны с 2014-го по 2020 год. Сначала уругвайца продали в мадридский Атлетико, а летом 2021-го ушел и Лео, на правах свободного агента перебравшийся в ПСЖ.

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