Месси установил уникальный рекорд в Кубке Испании

Нападающий Барселоны Лионель Месси стал рекордсменом Кубка Испании, несмотря на поражение в финальном матче против Валенсии (1:2).

Аргентинец стал автором единственного гола "сине-гранатовых" в этой встрече, отправив мяч в сетку ворот соперника на 73-й минуте.

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31-летний форвард установил рекорд турнира – никому ранее не удавалось забить в шести финалах Кубка Испании. При этом в одном из них форварду удалось отличиться дважды, всего на его счету семь мячей.

Барселона в сезоне-2018/19 завоевала титул чемпиона Испании. В Лиге чемпионов каталонская команда добралась до полуфинала, где уступила Ливерпулю.

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