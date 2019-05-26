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Месси установил уникальный рекорд в Кубке Испании

17:57 51 Читати українською
Месси установил уникальный рекорд в Кубке Испании
Лионель Месси / фото из соцсетей

Нападающий Барселоны Лионель Месси стал рекордсменом Кубка Испании, несмотря на поражение в финальном матче против Валенсии (1:2).

73’ Лионель Месси
 
Кевин Гамейро 22’
Родриго Морено 33’
22’ Кевин Гамейро
33’ Родриго Морено
73’ Лионель Месси

Аргентинец стал автором единственного гола "сине-гранатовых" в этой встрече, отправив мяч в сетку ворот соперника на 73-й минуте.

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31-летний форвард установил рекорд турнира – никому ранее не удавалось забить в шести финалах Кубка Испании. При этом в одном из них форварду удалось отличиться дважды, всего на его счету семь мячей.

Барселона в сезоне-2018/19 завоевала титул чемпиона Испании. В Лиге чемпионов каталонская команда добралась до полуфинала, где уступила Ливерпулю.

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Барселона Барселона Испания Кубок Испании Кубок Испании 2018/19 Барселона - Валенсия Лионель Месси Лионель Месси
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