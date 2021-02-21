Лионель Месси продолжает устанавливать все новые и новые рекорды в столице Каталонии.

Лео появился в стартовом составе на поединок 24-го тура Примеры против Кадиса. Это способствовало новому рекорду Барселоны, сообщает Twitter клуба.

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Аргентинец вышел на футбольное поле 506-й раз в футболке "блаугранас" в рамках чемпионата Испании. По этому показателю Месси обошел Хави и стал единоличным рекордсменом. В топ-5 также входят Иньеста (442), Бускетс (400) и Пуйоль (392).

К слову, Лионель дебютировал за первую команду Барселоны 16 октября 2004 года. С этого времени он провел в испанском первенстве почти 41 тысячу минут.

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