"Довольны победой, которая была очень важна после последнего матча. С самого начала все было замечательно. Мы быстро забили и создали много моментов. Думаю, мы продолжим в том же духе и поднимем свой уровень. Это тот путь, которым мы должны двигаться. Постепенно мы станем сильнее как команда.

ЧМ-2022: Кавани подставил Уругвай и помог Бразилии стать лидером, Аргентина справилась без голов Месси

Каждый раз, когда я приезжаю сюда, я стараюсь изо всех сил и чувствую себя готовым биться за эту футболку", – цитирует Месси Ole.

Добавим, что после матча с Перу Лионель Месси вышел на первое место по количеству выигранных матчей в составе национальной команды. На третьем месте по количеству побед в сборной Аргентины Хавьер Дзанетти – 80 встреч. Вторым остался Хавьер Маскерано, который провел 147 матчей и выиграл 84 из них. В активе Месси теперь 85 побед.

Испания изнасиловала Германию, забив 6 голов: крупнейшее фиаско Бундестим в истории, крах Лёва и звёздный час Торреса