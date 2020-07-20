Месси установил исторический рекорд Ла Лиги

Форвард Барселоны Лионель Месси уже в седьмой раз в своей карьере получил трофей Пичичи, став лучшим бомбардиром Ла Лиги.

Трофей лучшему бомбардиру Ла Лиги сезона 2019/20 Лионелем Месси стал по-настоящему историческим, сообщает твиттер Барселоны.

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Предыдущий рекорд принадлежал легендарному Тельмо Сарре, который становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании 6 раз, тогда как в активе Месси уже седьмой такой трофей.

Отметим, что Месси хватило 25 голов, чтобы выиграть гонки бомбардиров. Добавим, что Лионель одновременно стал и лучшим ассистентом Ла Лиги.

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