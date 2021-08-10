Месси успешно прошел медосмотр в ПСЖ
20:35 - Читати українською
Физическая форма Лионеля Месси даже после долгого отпуска остается в порядке.
Аргентинский нападающий Лионель Месси успешно сдал все медицинские тесты в лагере ПСЖ, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
После осмотра экс-звезда Барселоны отправится в гостиницу, где закроет все технические вопросы по подписанию контракта с парижским клубом. Затем уже можно ожидать официального объявления от ПСЖ о громком трансфере.
Месси ранее договорился о продолжении сотрудничества с Барсой, но финансовые ограничения Ла Лиги сделали невозможным это соглашение, поэтому аргентинец перешел в ПСЖ.
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