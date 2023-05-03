Отец Лионеля Месси Хорхе сообщил руководству ПСЖ о решении сына покинуть клуб еще месяц назад.

После скандального посещения Лео Месси Саудовской Аравии без разрешения ПСЖ парижский клуб окончательно решил прекратить попытки продлить с аргентинцем соглашение. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Месси совершенно точно покинет ПСЖ по окончании сезона 2022/23.

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Сообщается, что Хорхе Месси, отец игрока, сообщил об этом решении парижскому клубу ещё месяц назад.

Mundo Deportivo, в свою очередь, добавляет: причины решения аргентинца кроются в вылете из Лиги чемпионов от Баварии, а также в отсутствии у клуба стабильного спортивного проекта на несколько лет.

Ранее сообщалось, что ПСЖ позволил Месси посетить Саудовскую Аравию только при одном условии – если бы команда обыграла Лорьян в матче чемпионата Франции. Однако парижане уступили со счётом 1:3.

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