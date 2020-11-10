Авторитетный сайт Goal обнародовал рейтинг лучших футболистов мира по итогам 2020 года.

Ресурс выбрал по 25 лучших представителей мужского и женского футбола. Полный список можно найти на Goal.

Польша – Украина: Левандовски пропустит поединок против команды Шевченко

Победу в мужской номинации добыл форвард Баварии Роберт Левандовски. Тройку замкнули Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) и Лионель Месси (Барселона). Криштиану Роналду (Ювентус) оказался лишь на пятой строчке, уступив Неймару (ПСЖ). Среди женщин лучшей выбрали датскую нападающую Пернил Хардер, которая летом перешла из Вольфсбурга в Челси.

Напомним, в этом году издание France Football отказалось от вручения самой престижной индивидуальной награды – "Золотого мяча".

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