Форвард Барселоны Лионель Месси скоро останется без еще одного одноклубника – Артуро Видаль уже в шаге от смены чемпионата.

"Я знал тебя только по матчам, где мы были соперниками, и ты всегда казался мне феноменом, но потом мне посчастливилось встретиться с тобой лично, и ты удивил меня еще больше.

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За эти 2 года мы делились многими вещами, и ты оставил свой след – команда будет скучать по тебе, Артуро. Желаю тебе всего наилучшего в новой главе твоей карьеры, в новом клубе. Наши пути еще пересекутся, я уверен в этом", – написал Месси в своем Instagram.

Чилиец не замедлил с ответом: "Спасибо, инопланетянин. Я горжусь тем, что играл в одной команде с самым великим в истории. Спасибо тебе большое за твою дружбу. Буду скучать. Увидимся".

Отметим, что Видаль стал жертвой чистки Кумана в Барселоне и уже нашел новый клуб – чилиец присоединится к миланскому Интеру.

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