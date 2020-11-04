Месси трогательно поддержал Марадону после операции
16:47 - Читати українською
Форвард Барселоны Лионель Месси пожелал крепкого здоровья своему легендарному соотечественнику.
Шестикратный обладатель "Золотого мяча" поддержал 60-летнего Марадону, который сегодня перенес операцию на мозге.
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"Диего, пусть вам помогают все силы мира. Я и моя семья хотим видеть вас здоровыми как можно быстрее. Горячо обнимаю", – написал Месси в Instagram.
Напомним, форвард Барселоны играл под руководством Марадоны в сборной Аргентины, однако сотрудничество звездного дуэта не принесло громких успехов.
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