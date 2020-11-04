Шестикратный обладатель "Золотого мяча" поддержал 60-летнего Марадону, который сегодня перенес операцию на мозге.

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"Диего, пусть вам помогают все силы мира. Я и моя семья хотим видеть вас здоровыми как можно быстрее. Горячо обнимаю", – написал Месси в Instagram.

Напомним, форвард Барселоны играл под руководством Марадоны в сборной Аргентины, однако сотрудничество звездного дуэта не принесло громких успехов.

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