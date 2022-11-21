Капитан национальной команды Лионель Месси тренировался с воспалённой лодыжкой, вид которой вызвал у представителей СМИ тревогу.

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В то же время источник, ссылаясь на близких к Месси людей, утверждает, что подобный вид лодыжки форварда не должен смущать. В голеностопном суставе иногда образуется опухоль из-за старой травмы, но она не вызывает дискомфорта или боли при тренировке или игре. Отмечается, что воспаление быстро проходит.

Таким образом, Лионель Месси сможет сыграть в матче против Саудовской Аравии. Эта встреча состоится во вторник, 22 ноября.

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