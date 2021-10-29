Имя обладателя "Золотого мяча-2021" пытаются раскрыть за месяц до официальной церемонии вручения.

В сети распространяется новый документ с якобы результатами голосования от France Football.

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Победителем предыдущей версии был Роберт Левандовски, но в этот раз форварда Баварии опережает Лионель Месси. По-прежнему тройку лидеров замыкает Карим Бензема. Следует отметить и "прогресс" Криштиану Роналду, прыгнувшего с девятой строчки на пятую.

Напомним, окончательные результаты будут оглашены 29 ноября. Букмекеры считают Месси главным претендентом на самую престижную индивидуальную награду в 2021 году.

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