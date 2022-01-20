Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино может рассчитывать на свою главную звезду.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси должен сыграть в матче 22-го тура Лиги 1 против Реймса, сообщает L'Équipe.

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34-летний аргентинец чувствует себя хорошо и тренируется в общей группе. Напомним, Лионель около двух недель провел на самоизоляции из-за положительного теста на COVID-19.

В нынешнем сезоне Месси провел 16 матчей, в которых отличился 6-ю голами и 5-ю ассистами. Напомним, поединок ПСЖ – Реймс состоится 23 января, начало в 21:45.

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