Игрок Бока Хуниорс Леандро Паредес признался, что Лионель Месси на протяжении трех месяцев не говорил с ним из-за эпизода, который произошел во время одного из матчей. Об этом полузащитник рассказал в интервью Infobae.

Роналдо – о Месси: "Лео в команде – это огромное преимущество над всеми нами, обычными людьми в мире"

Футболисты играли вместе в составе ПСЖ и сборной Аргентины, однако в определенный момент их отношения серьезно ухудшились. Причиной стало недоразумение во время поединка – Паредес оскорбил игрока соперника, но Месси подумал, что эти слова были адресованы ему.

"Мы не говорили около трех месяцев. Мне было ужасно. Я написал ему сообщение на следующий день, написал через 15 дней, сказал: "Это не было тебе, я не хотел обидеть". И он не отвечал. Он три месяца не отвечал. Три месяца мы не разговаривали", – рассказал Паредес.

Однако впоследствии ситуация изменилась – футболисты помирились очень неожиданным образом.

"Он феномен. Мы прибыли на базу в один день. Я немного раньше, и он зашел ко мне в комнату. Я чистил зубы, было очень рано. И он облил меня водой, улыбнулся и сказал: "Что это ты так рано встал?". Так конфликт был исчерпан", – вспомнил Паредес.

Сейчас Паредес выступает за Бока Хуниорс, а Месси продолжает карьеру в Интер Майами. Несмотря на давний конфликт, между игроками больше нет напряжения.

"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер