Лионель Месси и другие футбольные звезды продолжают появляться в рекламных роликах.

Перед матчами текущей Лиги чемпионов можно будет насладиться новой рекламой от Pepsi.

Клопп снялся в новой рекламе, где "превратился" в женщину – смешное видео

В ярком видео приняли участие Погба (Манчестер Юнайтед), Джейдон Санчо (Боруссия Д) и Шанис ван де Санден (женская команда Вольфсбурга). Лионель Месси стал настоящим украшением финальной сцены. Звезда Барселоны втихаря "украл" банку напитка, когда главная героиня ролика отвлеклась.

Добавим, что Pepsi сотрудничает с УЕФА уже 6 лет, а действующий контракт рассчитан до 2024-го.

Топ-11 друзей Месси по тюрьме: контрабандист, насильник и охотник на проституток