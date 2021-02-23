Месси стал "вором" в новой рекламе к Лиге чемпионов – яркое видео
14:33 - Читати українською
Лионель Месси и другие футбольные звезды продолжают появляться в рекламных роликах.
Перед матчами текущей Лиги чемпионов можно будет насладиться новой рекламой от Pepsi.
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В ярком видео приняли участие Погба (Манчестер Юнайтед), Джейдон Санчо (Боруссия Д) и Шанис ван де Санден (женская команда Вольфсбурга). Лионель Месси стал настоящим украшением финальной сцены. Звезда Барселоны втихаря "украл" банку напитка, когда главная героиня ролика отвлеклась.
Добавим, что Pepsi сотрудничает с УЕФА уже 6 лет, а действующий контракт рассчитан до 2024-го.
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