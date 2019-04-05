Месси стал лучшим игроком Примеры в марте

Форвард Барселоны Лионель Месси уже сбился со счета своих индивидуальных наград.

Ла Лига определила лучшего игрока марта в турнире. Награду получил нападающий Барселоны Лионель Месси, сообщает официальный сайт Примеры.

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В прошлом месяце Месси забил семь голов и отдал одну голевую передачу в пяти матчах за каталонский клуб.

После 30-ти туров Ла Лиги Барселона единолично лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от Атлетико на 8 очков.

В текущем сезоне чемпионата Испании Месси провел 28 матчей, в которых отметился 32-ю голами и 14-ю ассистами.

Вторая молодость Месси: он превзошел целые клубы и идет на "вечный рекорд", который сам поставил