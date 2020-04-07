Месси стал "яблоком раздора" – президент Ла Лиги раскритиковал Серию А

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на слова бывшего президента Интера Массимо Моратти о заинтересованности миланцев в подписании нападающего Барселоны Лионеля Месси.

"Я не думаю, что Месси решит проблемы Серии А, которые связаны с огромными долгами и недостаточными доходами. В Серии А очень напряженная ситуация с экономикой, и Месси эти проблемы не решит.

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Я бы хотел, чтобы Месси остался в Ла Лиге, но даже если он уедет, это не конец света: говорили, что без Криштиану Роналду Ла Лига потеряет деньги, а на самом деле наши доходы от продаж телеправ увеличились, даже в Португалии.

Великие игроки помогают, но они не важны для развития конкуренции, есть и другие инструменты", – цитирует Тебаса La Gazzetta dello Sport.

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