Месси стал единоличным рекордсменом Барселоны по количеству проведенных матчей
22:25 - Читати українською
Лионель Месси добавил очередную фантастическую цифру в своем списке достижений.
45' live
Антуан Гризманн 37’
Сержиньо Дест 43’
37’ Антуан Гризманн
43’ Сержиньо Дест
Матч против Реал Сосьедада стал для аргентинца 768-м в футболке Барселоны, сообщает официальный Twitter клуба.
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Месси обошел Хави и стал единоличным рекордсменом клуба. Дебют будущей легенды состоялся 16 октября 2004 года – Лео вышел на последние 8 минут дерби против Эспаньола. С тех пор аргентинец забил 661 мяч и отдал 290 ассистов.
Напомним, действующий контракт Месси заканчивается летом, и пресса активно связывает звезду с ПСЖ.
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