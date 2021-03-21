Матч против Реал Сосьедада стал для аргентинца 768-м в футболке Барселоны, сообщает официальный Twitter клуба.

Лапорта предложит Месси пожизненный контракт – Лео все же придется пойти на уступки

Месси обошел Хави и стал единоличным рекордсменом клуба. Дебют будущей легенды состоялся 16 октября 2004 года – Лео вышел на последние 8 минут дерби против Эспаньола. С тех пор аргентинец забил 661 мяч и отдал 290 ассистов.

Напомним, действующий контракт Месси заканчивается летом, и пресса активно связывает звезду с ПСЖ.

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