Ужгород зовет звездного аргентинца, который остается свободным агентом после завершения контракта с Барселоной.

Худший клуб мира предложил Месси контракт

"Ужгород приглашает Лионеля Месси к себе. Миллионные контракты не обещаем, но вкусный закарпатский шовдарь (культовое изделие из свиного окорока – прим. Футбол 24) и прекрасный кавиль (кофе) обеспечим!" – говорится в публикации клуба на Facebook. В комментариях добавили: "Бограч (острое первое блюдо с овощами и мясом) – это уже премиальные".

Заметим, что Ужгород занял второе место в группе А Второй лиги и гарантировал себе повышение на сезон 2021/22.

"Он ярко жил, сидел в баре в хлам, с девушками на коленях, бил свои Ferrari". Самые эпичные цитаты Михаила Кополовца