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Месси стал автором лучшего гола в Лиге чемпионов-2018/19

18:37 104 Читати українською
Месси стал автором лучшего гола в Лиге чемпионов-2018/19
Лионель Месси / ФК Барселона

УЕФА признал гол Лионеля Месси в ворота Ливерпуля лучшим в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2018/19.

26’ Луис Суарес
75’ Лионель Месси
82’ Лионель Месси
 
26’ Луис Суарес
75’ Лионель Месси
82’ Лионель Месси

Лионель Месси отличился невероятным голом со штрафного в ворота Ливерпуля в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (3:0). УЕФА признал этот мяч лучшим в турнире в сезоне 2018/19.

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После этого поединка Барселона, казалось бы, была одной ногой в финале, но через 6 дней Энфилд стал свидетелем одного из самых феерических камбэков в истории, и в итоге именно мерсисайдцы вышли в финал и выиграли трофей.

Месси стал лучшим бомбардиром розыгрыша Лиги чемпионов, прервав гегемонию Криштиану Роналду.

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Ливерпуль Ливерпуль Барселона Барселона Барселона - Ливерпуль Лионель Месси Лионель Месси Лига чемпионов Видеоновости
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