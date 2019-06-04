Месси стал автором лучшего гола в Лиге чемпионов-2018/19

УЕФА признал гол Лионеля Месси в ворота Ливерпуля лучшим в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2018/19.

Лионель Месси отличился невероятным голом со штрафного в ворота Ливерпуля в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (3:0). УЕФА признал этот мяч лучшим в турнире в сезоне 2018/19.

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После этого поединка Барселона, казалось бы, была одной ногой в финале, но через 6 дней Энфилд стал свидетелем одного из самых феерических камбэков в истории, и в итоге именно мерсисайдцы вышли в финал и выиграли трофей.

Месси стал лучшим бомбардиром розыгрыша Лиги чемпионов, прервав гегемонию Криштиану Роналду.