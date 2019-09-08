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"Месси среди тренеров", – защитник Интера расхвалил Конте

19:30 43 Читати українською
"Месси среди тренеров", – защитник Интера расхвалил Конте
Антонио Конте / соцсети

Защитник Интера Алессандро Бастони высказал мнение относительно главного тренера команды Антонио Конте.

"Все восторженно отзывались о Конте, и теперь я получил подтверждение, насколько он велик. Конте – это Месси среди тренеров. Он феноменален, у него исключительные футбольные идеи, и он всегда хочет идти в атаку. График тренировок у Конте очень жёсткий, но при Гасперини был такой же, когда я играл за Аталанту.

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Разница была в том, что летом мы тренировались в Китае, где была невероятная влажность, это заставило меня сильно страдать. Но необходимо соответствовать растущему уровню игры.

Не буду отрицать, что мы хотим изменить расклад сил в Серии А. У нас есть тренер и команда, чтобы сделать это. Но мы должны доказывать это от матча к матчу", – цитирует Бастони La Gazzetta dello Sport.

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