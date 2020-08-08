Месси спит на антикоронавирусном матрасе – звезда Барселоны странно защищается от COVID-19

Лионель Месси всеми возможными способами пытается уберечь свое здоровье перед матчем против Наполи.

Форвард каталонской Барселоны спит на специальном антикоронавирусном матрасе, сообщает авторитетное издание Mundo Deportivo.

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По информации издания, матрасы изготовлены в Испании и имеют специальный тип покрытия, который убивает 99,84% вирусов. Отмечается, что Месси решил изменить все матрасы в своем доме на новые с такой защитой в виде наночастиц.

Добавим, что команда Месси встретится с Наполи на Камп Ноу уже сегодня, 8 августа, начало – в 22:00. Первый матч завершился со счетом 1:1. К слову, в этом сезоне Лионель провел 42 матча за Барселону, отличился 30 голами и 26 ассистами.

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