Журналист Эду Агирре поделился мыслями от трансферной саги вокруг потенциального ухода Лионеля Месси из Барселоны.

Как известно, Лионель Месси выразил желание уйти из Барселоны, несмотря на еще год действующего контракта. Аргентинец стремится воспользоваться пунктом в контракте и покинуть клуб бесплатно, однако "блаугранас" не собираются отпускать своего многолетнего лидера.

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Журналист Эду Агирре, который является другом Криштиану Роналду, видит в таком решении Месси определенную измену.

"Лионель бросает Барселону и убегает с тонущего корабля. Болельщики не заслуживают такого отношения. Он не должен уходить таким образом. Для меня Месси совершает самое большое предательство в истории футбола", – цитирует Агирре Marca.

Главным претендентом на 33-летнего форварда считается Манчестер Сити, в котором Месси может снова выступать под руководством Хосепа Гвардиолы.

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