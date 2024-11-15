Лионель Месси даже после всех своих титулов и достижений болезненно воспринимает любую неудачу сборной Аргентины.

Действующие чемпионы мира сенсационно уступили Парагваю в отборе на следующий Мундиаль. Рефери Андерсон Даронко в течение матча принял несколько неоднозначных решений против аргентинцев, что очень не понравилось Месси.

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После финального свистка 37-летний капитан "альбиселестес" более минуты преследовал бригаду судей. Месси прямо в лицо говорил Даронко все, что о нем думает, хотя этот арбитр выделяется своими мощными габаритами (188 см, более 90 кг). В сети предполагают, что бразилец мог ошибаться не просто так и намеренно "топил" извечных соперников – аргентинцев.

В любом случае Месси и компания остаются лидерами южноамериканского отбора на ЧМ-2026. Следующий матч Аргентина проведет 20 ноября, принимая Перу.

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