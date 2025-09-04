Флоридцы потерпели унизительное поражение 0:3 и остались без трофея. В первом тайме произошла стычка – Месси и де Пауль набросились на своего земляка Педро де ла Вегу. Бывший форвард ряда клубов МЛС Алан Гордон раскрыл, что именно Лео сказал 24-летнему вингеру.

Месси исчез в финале – Сиэтл уничтожил Интер Майами и выиграл Кубок лиг, Суарес и Бускетс устроили драку (ВИДЕО)

"Помните эту стычку в игре? Месси сказал ему прямо в лицо: "Ты никогда не будешь играть за национальную сборную, пока я там". Он фактически выгнал его с поля. Это точно было, мне сообщили надежные источники. Мне это отвратительно", – заявил Гордон в подкасте Major League Journeymen.

Де ла Вегу признали MVP финала, а сам он дипломатично прокомментировал конфликт со звездами: "Месси и Де Поль? Они лучшие, чемпионы мира и они мои кумиры. Стычка была просто частью игры. Я старался оставаться сосредоточенным и не воспринимать это лично. Столкновение с ними как аргентинцами несло в себе дополнительное давление".

El cruce de Lionel Messi con De la Vega. ?pic.twitter.com/ce3EqWUGO2 — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 1, 2025

