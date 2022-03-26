"Я действительно не знаю, что будет в июне, сентябре. После чемпионата мира мне придется все переосмыслить, хорошо это или плохо.

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В сборной Аргентины отличный коллектив. Люди меня очень любят и с каждым днем дают мне все больше. Я очень благодарен. Это доставляет мне радость каждый раз, когда я приезжаю в Аргентину. После победы на Кубке Америки и многое другое. Все идет своим чередом, а на поле все легче. Победа помогает сделать все более приятным и простым", – приводит слова Месси Goal.

Напомним, в июне 2016-го Лео уже прощался со сборной Аргентины, однако довольно быстро изменил свое решение. Сейчас в активе 34-летнего нападающего 158 матчей и 81 гол за "альбиселесте".

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