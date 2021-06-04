В городе Сантьяго-дель-Эстеро в Аргентине установили 5-метровую статую, посвященную Диего Марадоне, который умер 25 ноября 2020 года.

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На открытии и игроки сборной Аргентины, которые торжественно почтили память легенды. Впрочем, это была не последняя упоминание Марадоны перед матчем с Чили - игроки "альбиселесте" вышли на поле в специальных футболках с изображением Диего Армандо на груди.

Добавим, что матч отбора к ЧМ-2022 стал первым для Аргентины после смерти Марадоны в прошлом году.

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#SelecciónMayor La Selección @Argentina participó del homenaje realizado en las inmediaciones del estadio en donde se descubrió una estatua en homenaje a la leyenda Diego Maradona pic.twitter.com/26naKUUKne — Selección Argentina (@Argentina) June 3, 2021