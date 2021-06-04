Месси со звездами сборной Аргентины почтили память Марадоны перед матчем с Чили
В Аргентине провели церемонию открытия статуи, посвященной легендарному Диего Марадоне. Мероприятие посетили и игроки "альбиселесте".
В городе Сантьяго-дель-Эстеро в Аргентине установили 5-метровую статую, посвященную Диего Марадоне, который умер 25 ноября 2020 года.
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На открытии и игроки сборной Аргентины, которые торжественно почтили память легенды. Впрочем, это была не последняя упоминание Марадоны перед матчем с Чили - игроки "альбиселесте" вышли на поле в специальных футболках с изображением Диего Армандо на груди.
Добавим, что матч отбора к ЧМ-2022 стал первым для Аргентины после смерти Марадоны в прошлом году.
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