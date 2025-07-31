Интер Майами обыграл мексиканский Атлас в стартовом матче североамериканского Кубка Лиг. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Лиг

Интер Майами – Атлас – 2:1

Голы: Сеговия, 58, Вейгандт, 90+6 – Лосано Сильва, 80,

Сваток помог Остину одержать победу в матче с 6 голами, Интер Майами без Месси не сумел забить: МЛС

В США стартовал североамериканский кубок лиг – Ежегодное соревнование между командами МЛС и мексиканской Лиги MX. Интер Майами Лионеля Месси начал выступления в турнире с победы над Атласом.

Значительный вклад в этот успех сделал аргентинский лидер команды – Лионель Месси. Именно после его ассиста на Сеговию на 58-й минуте и начались голевые свершения в матче. Лионель принял мяч на левом фланге и выкатил на Сеговию, которому оставалось только не промахнуться по пустым воротам. Мексиканцы ответили своим голом на 80-й минуте: Лосано Сильва воспользовался растерянностью в штрафной площади Интера, подхватил мяч и с близкого расстояния пробил в ворота.

Впрочем, на 90+6 минуте Интер Майами вырвал победу. Все сделали экс-игроки Барселоны – Месси классно обыгрался с Суаресом и отдал на Марсело Вейнгандта, которому опять же оставалось просто замкнуть в пустые ворота. 2:1 – победа Интер Майами. Отметим, что в отчетном матче в составе Интера дебютировал новичок команды – Родриго де Пауль, которого команда Месси приобрела у Атлетико за 15 млн евро.

Rodrigo De Paul Atlas:



54/58 accurate passes

93% pass accuracy

69 touches

11 passes into the final third

1/1 accurate crosses

4/7 accurate long balls

️ 2 clearances

8 recoveries

3/6 ground duels won

3 fouls won

️ 7.7 match rating



Top player!… pic.twitter.com/HLBN6vQ1nA — Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) July 31, 2025

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