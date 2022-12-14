Лионель Месси непривычно эмоционально ведет себя на нынешнем чемпионате мира.

Капитан аргентинцев выдал уже фирменное ругательство после разгрома Хорватии (3:0) и выхода в финал ЧМ-2022.

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"Финал!!! Мы найдем в себе силы для еще одного большого матча. Большое спасибо всем, кто верил в эту команду. Аргентина, вперед, черт возьми!!!" – написал Месси в Instagram.

Впереди у сборной Арегнтины остался один шаг. Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря, а сегодня в матче Франция – Марокко определится соперник "альбиселесте".

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