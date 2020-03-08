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Месси снова обогнал Роналду по количеству голов в топ-5 чемпионатах Европы – впечатляющие цифры

12:03 24 Читати українською
Месси снова обогнал Роналду по количеству голов в топ-5 чемпионатах Европы – впечатляющие цифры
Мессі и Роналду / фото из открытых источников

Борьба Лионеля Месси и Кришитану Роналду в списках бомбардиров продолжается – на этот раз аргентинец взял верх.

Гол Месси в ворота Реал Сосьедад стал 438-м в высших дивизионах европейских чемпионатов, информирует Mundo Deportivo.

Победный гол Месси в видеообзоре матча Барселона – Реал Сосьедад – 1:0

Таким образом, аргентинец опередил извечного соперника – Криштиану Роналду, который имеет 437 забитых мячей. Интересно, что лидер этой гонки меняется довольно часто: в начале февраля португалец обогнал Месси. До этого смена среди лучших бомбардиров проходила в апреле 2019 года.

Напомним, гол Месси с пенальти позволил Барселоне отпраздновать победу над Реал Сосьедад и вернуть лидерство в чемпионате Испании.

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Испания Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Барселона Барселона
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