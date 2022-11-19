Вчера капитан "альбиселесте" вместе с 6 другими игроками не вышел на открытую тренировку, а сегодня сам занимался отдельно от остальной команды, информирует Ole.

Впервые в карьере: Месси остался "одиноким" в сборной Аргентины на ЧМ

Фанаты сборной Аргентины уже успели разволноваться за здоровье своей главной звезды. Впрочем, это может быть план Лионеля Сколони. Главный тренер намеренно хочет дозировать нагрузку, чтобы Месси обошелся без микротравм и излишней усталости.

Пока не было никаких других признаков, что форвард ПСЖ пропустит стартовый матч Мундиаля против Саудовской Аравии (22 ноября, 12:00 по киевскому времени). Ожидается, что Месси постепенно "догонит" партнеров и будет полностью готов к выходу на поле.

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