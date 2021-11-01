"Я делал все возможное, чтобы остаться в команде, но меня никогда не просили играть бесплатно. Меня попросили снизить зарплату на 50%, и я согласился без проблем. Мы были готовы и дальше помогать клубу, а моим желанием и желанием моей семьи было остаться в Барселоне.

Месси заявил о желании вернуться в Барселону

Никто не просил меня играть бесплатно, но в то же время мне кажется, что слова, которые сказал президент Лапорта, неуместны. Они причинили мне боль и позволили людям сомневаться во мне, чего я не заслуживал", – цитирует Месси Marca.

Напомним, из-за финансовых ограничений Ла Лиги Барса не смогла продолжить сотрудничество с Лионелем, и 34-летний аргентинец перебрался в ПСЖ.

Влаштував бойкот, вимагав відставки тренера, підставив партнера: ще 3 випадки, коли Мессі казився через заміну