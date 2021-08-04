Аргентинский форвард, который все еще находится в статусе свободного агента, вызвал серьезный резонанс как в Барселоне, так и во всей Испании.

34-летний Лионель находится в отпуске на Ибице. Там же отдыхают и ряд других звездных футболистов во главе с Неймаром.

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Бразильский форвард выложил в Instagram фото, которое обсуждает вся Испания. На фотографии позируют Лионель Месси и четверо игроков ПСЖ – Неймар, Марко Верратти, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария. Заметим, что двое последних вместе с Месси стали чемпионами Копа Америка, а Верратти выиграл Евро-2020 со сборной Италии.

Напомним, контракт Месси с Барселоной завершился 30 июня. С тех пор аргентинец находится в статусе свободного агента, но в каталонском клубе убеждены, что в ближайшее время объявят о продолжении сотрудничества. Правда, одним из претендентов на Лионеля считают именно ПСЖ, с игроками которого форвард и сфотографировался во время отдыха.

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