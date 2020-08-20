Месси сегодня проведет судьбоносную встречу с Куманом

Лионель Месси не хочет терять времени, чтобы выяснить с Барселоной ключевые вопросы на следующий сезон.

Сегодня (20 августа) состоится личная встреча аргентинца и новоспечненого тренера "блаугранас" Рональда Кумана, информирует Marca. Ради нее лидер Барселоны даже прервал свой отпуск.

Куман не рассчитывает сразу на четырех звезд Барселоны

Разговор Месси и Кумана может окончательно решить судьбу 33-летнего форварда в клубе. Унижение от Баварии (2:8) в Лиге чемпионов изрядно разочаровало Лионеля и заставило задуматься над продолжением карьеры в другом месте. Впрочем, Куман открыто заявил, что хочет сделать шестикратного обладателя "Золотого мяча" ключевым исполнителем своего проекта. Нидерландский специалист надеется в личной беседе развеять все сомнения Месси.

Отмечается, что новый тренер Барселоны планирует встречи и с другими игроками команды – Бускетсом, Пике и Серхи Роберто.

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