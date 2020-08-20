toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ЛИОН - БАВАРИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА ДИНАМО КИЕВ

Месси сегодня проведет судьбоносную встречу с Куманом

18:55 - Читати українською
Месси сегодня проведет судьбоносную встречу с Куманом
Рональд Куман / Сайт Барселоны

Лионель Месси не хочет терять времени, чтобы выяснить с Барселоной ключевые вопросы на следующий сезон.

Сегодня (20 августа) состоится личная встреча аргентинца и новоспечненого тренера "блаугранас" Рональда Кумана, информирует Marca. Ради нее лидер Барселоны даже прервал свой отпуск.

Куман не рассчитывает сразу на четырех звезд Барселоны

Разговор Месси и Кумана может окончательно решить судьбу 33-летнего форварда в клубе. Унижение от Баварии (2:8) в Лиге чемпионов изрядно разочаровало Лионеля и заставило задуматься над продолжением карьеры в другом месте. Впрочем, Куман открыто заявил, что хочет сделать шестикратного обладателя "Золотого мяча" ключевым исполнителем своего проекта. Нидерландский специалист надеется в личной беседе развеять все сомнения Месси.

Отмечается, что новый тренер Барселоны планирует встречи и с другими игроками команды – Бускетсом, Пике и Серхи Роберто.

Битва за Мессі: перспективи ПСЖ і Манчестер Сіті у боротьбі за Лео та шанси аргентинця поза Барселоною

blog_ava
Динамо представило нестандартную домашнюю форму на сезон 2020/21
13:24
10701
Теги
Лионель Лионель Месси Барселона Барселона Испания Рональд Рональд Куман
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Сачко официально стал главным тренером Волыни
    Перша ліга — 19 авг4733 Сачко официально стал главным тренером Волыни
21
час
:
33
мин
Олимпик
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?