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Месси сегодня пройдет медобследование, которое определит тяжесть его повреждения

10:43 103 Читати українською
Месси сегодня пройдет медобследование, которое определит тяжесть его повреждения
Лионель Месси / Reuters

Нападающий Барселоны Лионель Месси не смог доиграть матч против Вильярреала в 6 туре чемпионата Испании.

6’ Антуан Гризманн
15’ Артур
 
Сантьяго Касорла 44’
6’ Антуан Гризманн
15’ Артур
44’ Сантьяго Касорла

Сегодня звездный аргентинец пройдет медицинское обследование, которое определит тяжесть его травмы, информирует Sports.es.

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Во время игры против Вильярреала Месси почувствовал дискомфорт в мышцах левого бедра, и тренерский штаб Барселоны решил не рисковать состоянием здоровья своего лидера. Эрнесто Вальверде выразил надежду, что повреждение Лионеля не слишком серьезное, и он сможет вернуться в ближайшее время. Вероятно, Месси пропустит матч следующего тура Примеры против Хетафе (28 сентября).

К слову, это уже не первая травма 32-летнего нападающего в текущем сезоне – он пропустил старт кампании из-за повреждения голени.

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Испания Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Барселона - Вильярреал Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона
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