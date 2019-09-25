Месси сегодня пройдет медобследование, которое определит тяжесть его повреждения

Нападающий Барселоны Лионель Месси не смог доиграть матч против Вильярреала в 6 туре чемпионата Испании.

Сегодня звездный аргентинец пройдет медицинское обследование, которое определит тяжесть его травмы, информирует Sports.es.

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Во время игры против Вильярреала Месси почувствовал дискомфорт в мышцах левого бедра, и тренерский штаб Барселоны решил не рисковать состоянием здоровья своего лидера. Эрнесто Вальверде выразил надежду, что повреждение Лионеля не слишком серьезное, и он сможет вернуться в ближайшее время. Вероятно, Месси пропустит матч следующего тура Примеры против Хетафе (28 сентября).

К слову, это уже не первая травма 32-летнего нападающего в текущем сезоне – он пропустил старт кампании из-за повреждения голени.

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