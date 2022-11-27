"Мы не могли сдаться сейчас. Впереди все финалы, мы не можем проигрывать. Мы знали, что после Саудовской Аравии (1:2) реакция людей будет такой. В этом матче нам трудно было победить, потому что Мексика играет хорошо. Мы действовали интенсивно в первом тайме, а во втором несколько успокоились и стали самими собой.

Аргентина – Мексика – 2:0 – видео голов и обзор матча

Многие факторы привели к поражению в первой игре. Но это отдельная история. Мы знали, что сегодня нужно было побеждать, что для нас начинается настоящий чемпионат мира, и мы знали, как добиться результата. Сейчас нельзя останавливаться.

Мы сыграли так, как должны. Мы были обязаны добиться результата, хотя играть в таких условиях тяжело. Но те, кто начал игру в стартовом составе, и вышедшие на замену показали себя. Впереди еще один матч. Мы адаптируемся, но нам предстоит еще долгий путь в этом направлении", – приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины.

Аргентина победила Мексику в матче за жизнь на ЧМ-2022 – Месси вытащил "альбиселесте" голом и ассистом