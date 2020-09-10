"В Премьер-лиге так много удивительных игроков и тренеров. Было бы замечательно видеть здесь лучших. Я не знал всей ситуации, многие говорили о том, что он едет в Манчестер Сити, но в итоге этого не произошло.

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Очевидно, что Премьер-лига сохраняет прекрасные позиции, у нас одни из лучших игроков всего мира, поэтому я понимаю, как это может быть привлекательно. Кто знает – это может случиться в будущем. Все, что я знаю – Месси, пожалуй, лучший в мире или один из лучших, кто когда-либо занимался этим спортом.

Я уже играл против него ранее, и он действительно невероятный. Поэтому, возможно, Месси сделал нам одолжение, оставшись в Барселоне", – пошутил Кейн в комментарии Express.

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