Месси: Сделаем все, чтобы кубок Лиги чемпионов вернулся в Барселону

Форвард Барселоны Лионель Месси поделился впечатлениями от получения капитанской повязки и рассказал о планах каталонцев на сезон.

"Для меня гордость быть капитаном Барселоны. Я знаю, что это влечет за собой, но мне повезло, что у меня есть замечательные примеры для подражания, такие как Пуйоль, Хави и, наконец, великий Иньеста, по которому я буду невероятно скучать.

Месси временно прекратил выступления за сборную Аргентины, – СМИ

В этом сезоне у нас есть определенный план, и новые игроки помогут нам его воплотить. В прошлом году Барселона выиграла чемпионат и Кубок страны, но мы выступили не так успешно в Лиге чемпионов. Постараемся сделать все, чтобы Кубок европейских чемпионов вернулся на Камп Ноу", – цитирует футболиста Marca.