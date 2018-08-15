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Месси: Сделаем все, чтобы кубок Лиги чемпионов вернулся в Барселону

21:03 71 Читати українською
Месси: Сделаем все, чтобы кубок Лиги чемпионов вернулся в Барселону
Лионель Месси / Фото: соцсети

Форвард Барселоны Лионель Месси поделился впечатлениями от получения капитанской повязки и рассказал о планах каталонцев на сезон.

"Для меня гордость быть капитаном Барселоны. Я знаю, что это влечет за собой, но мне повезло, что у меня есть замечательные примеры для подражания, такие как Пуйоль, Хави и, наконец, великий Иньеста, по которому я буду невероятно скучать.

Месси временно прекратил выступления за сборную Аргентины, – СМИ

В этом сезоне у нас есть определенный план, и новые игроки помогут нам его воплотить. В прошлом году Барселона выиграла чемпионат и Кубок страны, но мы выступили не так успешно в Лиге чемпионов. Постараемся сделать все, чтобы Кубок европейских чемпионов вернулся на Камп Ноу", – цитирует футболиста Marca.

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Барселона Барселона Испания Лионель Месси Лионель Месси
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