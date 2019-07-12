Месси с семьей отдыхает на Карибах – жена форварда опубликовала солнечные фото

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо / Фото из соцсетей

Аргентинский форвард Барселоны Лионель Месси старается забыть фиаско своей национальной команды на Копа Америка отдыхая на Карибах

Сборная Аргентины вылетела с Копа Америка-2019 на стадии полуфинала, уступив Бразилии (0:2). Это горькое поражение не повлияло на планы лидера "альбиселесте" Лионеля Месси отдохнуть перед новым сезоном.

Бразилія заслужено з титулом, лють Мессі, свавілля VAR, здобутки та фейли гравців Динамо – якою була Копа Амеріка-2019

Для этого звездный форвард полетел вместе с семьей на Карибские острова.

Антонелла Рокуццо, жена форварда Барсы, поделилась в Instagram волшебными фото с отдыха.