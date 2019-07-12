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Месси с семьей отдыхает на Карибах – жена форварда опубликовала солнечные фото

11:18 251 Читати українською
Месси с семьей отдыхает на Карибах – жена форварда опубликовала солнечные фото
Лионель Месси и Антонелла Рокуццо / Фото из соцсетей

Аргентинский форвард Барселоны Лионель Месси старается забыть фиаско своей национальной команды на Копа Америка отдыхая на Карибах

Сборная Аргентины вылетела с Копа Америка-2019 на стадии полуфинала, уступив Бразилии (0:2). Это горькое поражение не повлияло на планы лидера "альбиселесте" Лионеля Месси отдохнуть перед новым сезоном.

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Для этого звездный форвард полетел вместе с семьей на Карибские острова.

Антонелла Рокуццо, жена форварда Барсы, поделилась в Instagram волшебными фото с отдыха.

En el paraíso con ellos

Допис, поширений Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Допис, поширений Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

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Теги
Испания Лионель Месси Лионель Месси Аргентина Аргентина Антонелла Рокуццо
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