Месси с первого дня настаивал на снижении зарплат, – Бартомеу

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу отметил благородный поступок игроков Барселоны во главе с Лионелем Месси.

"Модель Барселоны не подвергается риску, просто снижение зарплат было необходимым шагом.

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Месси с самого первого дня, когда мы начали это обсуждать, говорил, что зарплату необходимо снизить. Согласие на снижение – это жест, демонстрирующий приверженность футболистов клубу.

Мы были бы безответственными руководителями, если бы не пошли на сокращение расходов. Экономическая ситуация сложная, нужно было принять все меры для защиты клуба.

Клуб ничем не рисковал. Это один из крупнейших клубов мира, который все время расширяется. Пришлось адаптировать расходы к доходам, которые теперь были сокращены. Мы вернем все на свои места", – цитирует Бартомеу Diario Sport.

Напомним, на время остановки чемпионата Испании из-за коронавируса футболисты Барсы согласились на уменьшение своих зарплат на 70%.

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