Защитник сборной Украины Сергей Кривцов обратился к Лионелю Месси после первого забитого мяча аргентинца в составе Интер Майами.

Лионель Месси роскошно дебютировал за Интер Майами. Аргентинский форвард вышел на замену во втором тайме, а на 90+4 минуте принес победу своей команде, забив классным ударом со штрафного.

Месси феерично дебютировал за Интер Майами – чемпион мира чудо-голом вырвал победу для Кривцова и Ко в добавленное время

Сыгравший весь поединок Сергей Кривцов поздравил своего звездного партнера. В центральном круге экс-защитник Шахтера обнял 36-летнего Лео.

"Добро пожаловать. Месси с легендой", – написал Кривцов в Instagram, добавив кадры празднования с чемпионом мира-2022.

Напомним, в матче против Крус Асуль в составе Интер Майами дебютировал и Серхио Бускетс, тоже перебравшийся в клуб Дэвида Бекхэма на правах свободного агента.