Авторитетное издание ESPN солидно поработало со статистикой и создало своеобразный топ игроков, которые отличились наибольшим количеством обводок в Примере.

По подсчетам ESPN, лидер Барселоны Лионель Месси за период с 2010 по 2021 год сделал наибольшее количество обводок среди всех представителей Ла Лиги – 1617.

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Аргентинец опередил ближайших оппонентов на тысячу удачных движений. В топ-3 попали форвард Атлетико Икер Муньяин (607) и хавбек Реала Иско (527).

Интересно, что в опубликованный топ-9 не попал экс-звезда "сливочных" Криштиану Роналду, который до 2018 года играл за мадридцев.

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