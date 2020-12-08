В списке кандидатов на награду лучшему игроку за период с 2001 по 2020 годы по версии Globe Soccer Award оказались Лионель Месси, Криштиану Роналду, Мохамед Салах и Роналдиньо. Добавим, что это список из финалистов голосования, в котором принимало участие значительно большее количество футболистов, в том числе и Андрей Шевченко.

Шевченко претендует на звание лучшего футболиста XXI века

Среди тренеров за этот период отобрались такие претенденты: Жозе Моуринью, Хосеп Гвардиола, Зинедин Зидан и сэр Алекс Фергюсон, а на звание лучшего клуба ХХ века – Барселона, Реал, Бавария и Аль-Ахли из Каира. Также, Месси и Роналду претендуют на награду лучшему игроку текущего года – конкуренцию им составит Роберт Левандовски.

Globe Soccer Awards – награда, основанная Европейской ассоциацией клубов (ECA) и Европейской ассоциацией футбольных агентов (EFAA). Вручается уже 11-й год подряд. Церемония награждения победителей обычно происходит в Дубае.

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