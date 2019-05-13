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Месси, Роналдинью и другие – Вербич назвал свою команду мечты

13 мая 08:00 261 Читати українською
Месси, Роналдинью и другие – Вербич назвал свою команду мечты
Беньямин Вербич / ФК Динамо Киев

Вингер киевского Динамо Беньямин Вербич назвал свою команду мечты, которая состоит преимущественно из игроков прошлого поколения.

Беньямин Вербич составил собственную команду мечты, сообщает 1927.kiev.ua. В списке присутствуют игроки преимущественно прошлого поколения.

Вербич рассказал о своем состоянии здоровья после операции

Голкипер: Джанлуиджи Буффон

Защитники: Роберто Карлос, Паоло Мальдини, Карлес Пуйоль, Дани Алвес

Полузащитники: Андрес Иньеста, Хави, Зинедин Зидан

Нападающие: Роналдинью, Роналдjа, Лионель Месси

Сейчас Вербич восстанавливается после тяжелой травмы, полученной в матче 25 тура УПЛ против Шахтера (0:0).

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