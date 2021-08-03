Барселона пока не может заявить Лионеля Месси на Ла Лигу.

Лионель Месси может вдоволь насладиться времяпрепровождением со своей семьей, ведь стартовые поединки Ла Лиги Барселона рискует провести без его участия, сообщает Cuatro.

Барселона должна пожертвовать двумя звездами ради Месси

Чтобы подписать новый контракт с 34-летним аргентинцем, каталонцы должны разгрузить зарплатную ведомость благодаря продаже Гризманна и Коутиньо, а этот процесс требует дополнительного времени. Дедлайн для Барсы установлен до завершения лета, а старт сезона запланирован уже на 15 августа.

Напомним, с 30 июня Месси официально остается свободным агентом.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує