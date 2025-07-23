Лионель Месси может пропустить матч всех звезд МЛС против символической сборной чемпионата Мексики, который уже является традиционным.

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Как сообщает Marca, форвард Интера Майами Лионель Месси не принял участие ни в одной из тренировок перед встречей и может пропустить игру, за что рискует получить наказание. Согласно регламенту МЛС, если игрок пропускает матч без существенной причины, то должен получить дисквалификацию на одну игру в чемпионате. Именно так произошло в 2018 году со Златаном Ибрагимовичем, когда он играл за Лос-Анджелес Гэлакси.

Напомним, что матч звезд запланирован на 24 июля. Начало игры в 4 утра по киевскому времени.

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