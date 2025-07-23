Месси рискует получить дисквалификацию, если пропустит один матч – жестокость правила ощутил на себе Златан
Нападающего Интера Майами Лионеля Месси могут строго наказать.
Лионель Месси может пропустить матч всех звезд МЛС против символической сборной чемпионата Мексики, который уже является традиционным.
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Как сообщает Marca, форвард Интера Майами Лионель Месси не принял участие ни в одной из тренировок перед встречей и может пропустить игру, за что рискует получить наказание. Согласно регламенту МЛС, если игрок пропускает матч без существенной причины, то должен получить дисквалификацию на одну игру в чемпионате. Именно так произошло в 2018 году со Златаном Ибрагимовичем, когда он играл за Лос-Анджелес Гэлакси.
Напомним, что матч звезд запланирован на 24 июля. Начало игры в 4 утра по киевскому времени.
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