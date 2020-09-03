Месси рискует остаться в Барселоне – СМИ дают роскошные шансы в пользу клуба
10:36 - Читати українською
Похоже, что сага с вероятным уходом Лионеля Месси близка к завершению.
"90%, что Месси останется в Барселоне на следующий сезон. Окончательное решение может быть принято уже 3 сентября", – цитирует аргентинского журналиста Мартина Аревало ряд испанских СМИ.
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Стоит отметить, накануне отец Лионеля провел встречу с президентом Барселоны Хосепом Бартомеу.
Напомним, 33-летний Лионель намеревался покинуть Барсу на правах свободного агента, в то время как клуб настаивал на клаусуле в 700 млн евро.
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