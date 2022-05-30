"Вылет от Реала прибил меня и всю раздевалку ПСЖ. Это был сложный период. Но я знаю, что такое Реал. Они забивают голы ни из чего и меняют для вас всю игру. Я знал, что на их поле будет тяжело. Они могут все решить за 15-20 минут. Такое случилось и с нами, и с другими командами.

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Меня злит, что я не дошел до финала Лиги чемпионов. Иногда лучшая команда не всегда выигрывает этот турнир. Побеждает та команда, которая лучше всего контролирует ситуацию. Реал не был лучшей командой в ЛЧ, но выиграл, потому что умел управлять моментами. Справедливый чемпион", – цитирует Месси AS со ссылкой на TyC Sports.

Напомним, Реал стал 14-кратным победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале Ливерпуль. В 1/8 финала мадридцы прошли именно ПСЖ (0:1, 3:1), а Лионель Месси не забил пенальти, проиграв дуэль Тибо Куртуа.

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