Месси разочарован действиями Бартомеу по возврату Неймара

Лидер Барселоны очень хочет возвращения Неймара и имеет претензии к президенту клуба Жозепу Бартомеу.

Барселона изо всех сил пытается вернуть в свои ряды бразильского форварда Неймара. Однако, по информации Marca, Лионель Месси считает, что президент клуба Жозеп-Мария Бартомеу прилагает недостаточно усилий.

ПСЖ готов продать Неймара Реалу, но не Барселоне

По мнению аргентинца, возвращение бывшей звезды "блаугранас" станет очень важным для команды в этом сезоне. Напомним, сам игрок хотел бы снова надеть сине-гранатовую футболку.

Правда, сам ПСЖ хотел бы продать Неймара в мадридский Реал.

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